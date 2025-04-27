Певица Ольга Серябкина выложила фото в трусах-шортах

Певица Ольга Серябкина снялась в трусах-шортах. Поп-исполнительница опубликовала кадры в Instagram. 40-летняя Ольга Серябкина устроила фотосессию, где предстала в красной приподнятой футболке с надписью и полосатых трусах-шортах.
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