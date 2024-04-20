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На Землю обрушилась мощная магнитная буря. В ЛСА не могут дать точный прогноз, когда ждать следующую

На Землю обрушилась мощная магнитная буря. В ЛСА не могут дать точный прогноз, когда ждать следующую

В ночь на 20 апреля на Землю обрушилась сильная магнитная буря, она продолжалась больше пяти часов. Прогноз тревожный Колебания магнитного поля начались с уровня G1, но после полуночи было зафиксировано резкое усиление.

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