На Землю обрушилась мощная магнитная буря. В ЛСА не могут дать точный прогноз, когда ждать следующую

В ночь на 20 апреля на Землю обрушилась сильная магнитная буря, она продолжалась больше пяти часов. Прогноз тревожный Колебания магнитного поля начались с уровня G1, но после полуночи было зафиксировано резкое усиление.
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