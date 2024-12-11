Косметолог дала советы по очищению кожи лица

Важнейший этап ухода за кожей — очищение. Оно готовит кожу к последующим этапам ухода. Химик-косметолог, основатель бьюти бренда «Roz Mary» Наталья Ткаченко рассказала «Известиям» о том, как правильно выбрать средство для очищения кожи лица.