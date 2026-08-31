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Мировое обозрение

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«Какой глупый вопрос»: Трамп сделал заявление о ядерном ударе по Ирану

«Какой глупый вопрос»: Трамп сделал заявление о ядерном ударе по Ирану

Дональд Трамп впервые столь однозначно обозначил пределы военной эскалации против Тегерана. Отвечая на прямой вопрос журналистов, президент США заявил, что Вашингтон полностью исключает применение ядерного оружия в иранском конфликте.

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