«Какой глупый вопрос»: Трамп сделал заявление о ядерном ударе по Ирану

Дональд Трамп впервые столь однозначно обозначил пределы военной эскалации против Тегерана. Отвечая на прямой вопрос журналистов, президент США заявил, что Вашингтон полностью исключает применение ядерного оружия в иранском конфликте.
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