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В Еврейской автономии военнослужащие ВВО возводят защитную дамбу для предотвращения подтопления жилых домов

В Еврейской автономии военнослужащие ВВО возводят защитную дамбу для предотвращения подтопления жилых домов

Личный состав соединения осуществляет подвоз пескогравия, наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов.

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