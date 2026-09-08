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Аргументы недели

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Китай сократил долю в госдолге США до минимума за 25 лет и заменил звездно-полосатые облигации золотом

Китай сократил долю в госдолге США до минимума за 25 лет и заменил звездно-полосатые облигации золотом

График от LSEG Datastream иллюстрирует тектонические сдвиги в мировой экономике. Официальная доля Китая в общем объеме гособлигаций США рухнула до 2%.

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