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Только Флик и Пеп стартовали с 4 побед в истории класико

Только Флик и Пеп стартовали с 4 побед в истории класико

«Барселона» одолела «Реал» (4:3) в 35-м туре Ла Лиги. Таким образом, каталонцы выиграли все 4 класико сезона, а Ханс-Дитер Флик стал вторым тренером «блауграны», стартовавшим с 4 побед в истории противостояния с «Мадридом» во всех турнирах.

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