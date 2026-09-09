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Россиян ждут сокращенные рабочие недели в ноябре и декабре

Россиян ждут сокращенные рабочие недели в ноябре и декабре

В начале ноября 2026 года россиян ждет короткая рабочая неделя. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

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