Орловская область закупила в лизинг 25 новых «скорых» за 176 млн рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности подвёл итоги серии торгов на оказание услуг по лизингу на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса В.
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