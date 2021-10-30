Задержана петербурженка, которая сделала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора

В Петербурге задержали девушку, которая сделала фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
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