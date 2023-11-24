Зимний уход за геранью, два простых натуральных удобрения, о которых должен знать каждый цветовод

Если с наступлением холодов герани в домашнем цветнике стали хуже себя чувствовать: листочки растений стали блеклыми, потеряли упругость и начали обсыпаться, а цветение и вовсе прекратилось, то пора принимать меры, которые помогут растению вернуть былое здоровье и красоту.