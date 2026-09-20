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Мировое обозрение

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Лисицын лидирует на выборах в ГД после обработки 58,31% протоколов

Лисицын лидирует на выборах в ГД после обработки 58,31% протоколов

На выборах в Госдуму по одномандатному округу № 193 в Ярославской области после обработки 58,31% протоколов уверенно лидирует самовыдвиженец Анатолий Лисицын.

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