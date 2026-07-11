Новый хит Авито: беседки из строительных поддонов. 5500 рублей затрат превращают в 35 тысяч

В российских социальных сетях стремительно набирает популярность новая идея заработка на дачниках. Находчивые предприниматели додумались собирать садовые беседки из обычных строительных деревянных поддонов и продавать их на досках объявлений под видом элитных беседок «под ключ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии