После убийства восьми человек в целой стране объявлено чрезвычайное положение

Премьер-министр Ямайки объявил о введении чрезвычайного положения на 14 дней в южном округе островной карибской страны Кларендон из-за опасений дальнейшего насилия после того, как в результате двух перестрелок в воскресенье восемь человек погибли и девять получили ранения.
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