Бывшие бойцы Вооруженных сил Украины из группы имени Максима Кривоноса заявили о желании направиться в Курскую область России для борьбы с западными наемниками и ультраправыми украинскими боевиками в рядах армии киевского режима.
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