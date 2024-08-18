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Бывшие солдаты ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

Бывшие солдаты ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

Бывшие бойцы Вооруженных сил Украины из группы имени Максима Кривоноса заявили о желании направиться в Курскую область России для борьбы с западными наемниками и ультраправыми украинскими боевиками в рядах армии киевского режима.

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