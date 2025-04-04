БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ГДР: на западной границе без перемен

ГДР: на западной границе без перемен

В конце марта 1955 года были окончательно демаркированы границы ГДР с ФРГ и Данией. Подчеркнем: СССР добился таких границ советской оккупационной зоны в Германии, которые, будучи уже границами ГДР, вплоть до 1990 г.

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