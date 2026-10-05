Уникальный экран 165 Гц и 10 000 нит, камера Sony, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. Флагманский смартфон iQOO 16 готовится к выходу на мировой рынко

Сроки выхода пока не сообщаются Глобальная версия iQOO 16 готовится к международному релизу. Смартфон появился в базе Geekbench 7 с однокристальной системой Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, обозначенной как SM8975.
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