МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 741 подписчик

Переговоры с главой МИД Азербайджана и переживания Киева. Заявления Лаврова

Переговоры с главой МИД Азербайджана и переживания Киева. Заявления Лаврова

Министр иностранных дел РФ назвал встречу с азербайджанским коллегой содержательной Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал прошедшие переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым как полезные, содержательные и доверительные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии