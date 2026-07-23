Переговоры с главой МИД Азербайджана и переживания Киева. Заявления Лаврова

Министр иностранных дел РФ назвал встречу с азербайджанским коллегой содержательной Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал прошедшие переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым как полезные, содержательные и доверительные.
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