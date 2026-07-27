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Психолог Солодкова предупредила, что работа в кровати укрепляет связь отдыха с тревогой

Психолог Солодкова предупредила, что работа в кровати укрепляет связь отдыха с тревогой

Привычные для многих удаленный и гибридный форматы работы имеют риски для здоровья человека. Клинический психолог Кристина Морозова и категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова в интервью «Известиям» рассказала о том, почему не рекомендуется использовать кровать в качестве рабочего места.

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