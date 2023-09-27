Ведьма, приходящая во сне

Виктор Молотков

А я один раз во сне добился пробуждения путём падения с дивана, на котором я спал. Напрягался во сне так сильно, что в конце концов мне удалось перенести массу тела вперёд, оттолкнувшись от спинки дивана (диван был сложенным, со второй половиной, стоявшей у стены к которой я спал спиной) и упасть на пол. Благо низко было. А во сне я защищал свою жизнь, видел человека зашедшего в мою каморку, где я дежурил ночью с ножом что-ли, точно сейчас уже не помню. Проснувшись, конечно никого уже не было на самом деле. Хотя в других сновидениях тоже бывало просыпался при помощи крика. А потом научился выходить из сновидения легко (если сновидение приобретало угрожающий характер) путём срабатывания во мне какого-то "механизма" при помощи мысли о том, что то что сейчас происходит со мной, уж очень необычно и такого в реальности не может быть, а значит я сплю. При этом я как бы взлетал снизу вверх, выходя из состояния сна, в состояние бодрствования.... Хотя иногда бывали и такие сны, когда я даже выйдя из сна, всё равно оставался во сне, не сразу понимая что я нахожусь ещё во сне. И только после повторного срабатывания этого "внутреннего механизма" полностью пробуждался.... Сны таким образом получались как бы трёхэтажными, в несколько слоёв, с двумя пробуждениями... Очень интересно...