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При обстреле Белгорода из РСЗО Vampire погибли пять человек, 37 ранены

При обстреле Белгорода из РСЗО Vampire погибли пять человек, 37 ранены

В результате обстрела Белгорода украинскими войсками с применением кассетных боеприпасов, выпущенных из реактивной системы залпового огня Vampire, погибли пять человек, ранены 37, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в пятницу, 30 августа.

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