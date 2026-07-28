Гендиректор строительной фирмы и ее сообщники пойду под суд за многомиллионные махинации при строительстве батутного центра в Краснодаре

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летней жительницы Ростова-на-Дону и двух ее сообщников – 39-летнего краснодарца и 65-летней ростовчанки по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».