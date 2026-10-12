Пуленепробиваемый человек: возможно ли это

Идея пуленепробиваемого человека будоражит воображение не одно столетие. От мифического Ахилла с его неуязвимой пятой до Супермена, от которого отскакивали пули, до современных экспериментов с генетически модифицированной кожей — человечество упорно мечтает о теле, способном остановить свинец.