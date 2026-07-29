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В России отреагировали на гибель священника в ЛНР из-за американского дрона

В России отреагировали на гибель священника в ЛНР из-за американского дрона

Гибель священника Луганской народной республики (ЛНР) является не просто очередной потерей на линии боевого соприкосновения, а целенаправленным ударом по православной вере и духовному суверенитету, сказал зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

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