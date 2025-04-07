Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 970 подписчиков

"Хочу, чтобы вы знали правду": Боевик ВСУ сделал предсмертные кадры под Курском

"Хочу, чтобы вы знали правду": Боевик ВСУ сделал предсмертные кадры под Курском

Военкор Котенок показал предсмертные кадры боевика ВСУ из Курской ОлешниВ телефоне украинского боевика были найдены кадры, записанные им из Курской Олешни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Очищается территория для Нового Израиля. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot;
Ответить
16 час.
наверх