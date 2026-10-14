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Газета.ру

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Врач Савельев: универсальной формулы продолжительности сна не существует

Врач Савельев: универсальной формулы продолжительности сна не существует

Ночной отдых у разных людей выстраивается по-разному: на структуру сна сильнее всего влияют индивидуальные особенности организма и образ жизни, а не универсальные «нормы».

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