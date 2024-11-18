В Красноярске полицейские продолжают проводить рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства

Сотрудники УВМ, УУР, ЦПЭ ГУ МВД России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ и представителем военного комиссариата при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по краю и ППСП МУ МВД России «Красноярское» провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства.