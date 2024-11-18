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Закон, порядок, государство

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В Красноярске полицейские продолжают проводить рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства

Сотрудники УВМ, УУР, ЦПЭ ГУ МВД России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ и представителем военного комиссариата при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по краю и ППСП МУ МВД России «Красноярское» провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства.

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