Дилеры бьют тревогу: на складах скопилось 700 тысяч не проданных автомобилей

В начале 2025 года российский автомобильный рынок столкнулся с небывалым затовариванием. По данным отраслевых аналитиков, на складах дилеров и дистрибьюторов скопилось около 700 тысяч непроданных машин, что в два раза превышает показатели начала 2024 года.