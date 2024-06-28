Кадровый вопрос: обеспечение машиностроительных предприятий квалифицированными инженерами

28 июня на заседании коллегии Министерства промышленности и науки Свердловской области представители Союза машиностроителей России акцентировали внимание на одной из ключевых проблем современного машиностроения — нехватке квалифицированных инженерных кадров.
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