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Кадровый вопрос: обеспечение машиностроительных предприятий квалифицированными инженерами

Кадровый вопрос: обеспечение машиностроительных предприятий квалифицированными инженерами

28 июня на заседании коллегии Министерства промышленности и науки Свердловской области представители Союза машиностроителей России акцентировали внимание на одной из ключевых проблем современного машиностроения — нехватке квалифицированных инженерных кадров.

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