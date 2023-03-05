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Роману Костомарову будет помогать психолог. Экс-фигурист начал приходить в сознание и немного двигаться

Роману Костомарову будет оказана психологическая помощь. Олимпийский чемпион начал приходить в себя, но его психологическое состояние оставляет желать лучшего.

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