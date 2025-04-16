В Орловской области существенный дефицит вакцин от бешенства

В течение последних нескольких недель в федеральных СМИ обсуждают нехватку вакцин от бешенства. О проблемах с лекарственным препаратом сообщают, как минимум, в двух регионах – в Орловской области и Башкирии.
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