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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Иран заявил о готовности вмешаться в палестино-израильскую войну

Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем, но будет вынужден вмешаться, если военная операция в секторе Газа продолжится и перейдет в наземное наступление.

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