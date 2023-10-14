Иран заявил о готовности вмешаться в палестино-израильскую войну

Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем, но будет вынужден вмешаться, если военная операция в секторе Газа продолжится и перейдет в наземное наступление.
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