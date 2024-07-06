Россияне озвучили приемлемую сумму для покупки автомобиля

Россияне назвали сумму, за которую они согласились бы приобрести автомобиль. 37,5% респондентов ответили, что готовы приобрести машину стоимостью от 1 млн до 2 млн рублей, предпочтение отдают японским или европейским иномаркам, следует из опроса компании Webbankir, с результатами которого ознакомилась «Российская газета».