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Россияне озвучили приемлемую сумму для покупки автомобиля

Россияне назвали сумму, за которую они согласились бы приобрести автомобиль. 37,5% респондентов ответили, что готовы приобрести машину стоимостью от 1 млн до 2 млн рублей, предпочтение отдают японским или европейским иномаркам, следует из опроса компании Webbankir, с результатами которого ознакомилась «Российская газета».

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