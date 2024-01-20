СЦКК: восемь жителей Горловки пострадали в результате ночного обстрела ВСУ

Восемь человек получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).