"Варварская страна". Как обманули нашу верхушку и образованный класс. Андрей Фурсов

ГП

Георгий Пономарев

И ещё,нужна идеология государства,и заботиться не только о нацинальных меньшинствах,но и о русских,иначе русские станут национальным меньшинством,материнский капитал,господдержку и пенсии получают и цыгане хотя ни кто и ни где не работал и не работает и в армии не служил и не служит,за редким исключением.