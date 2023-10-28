Нужно сказать, что информационное давление на Россию, именно как на Россию (не просто как на православную страну, а как на Россию), началось в 1820-е годы, после окончания наполеоновских войн.
"Варварская страна". Как обманули нашу верхушку и образованный класс. Андрей Фурсов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Фадеев
Автору: Спасибо, дорогой, я тебя люблю! 😍
Ответить
2 д.
Георгий Пономарев
Согласен!
Ответить
1 д.
ГП
Георгий Пономарев
И ещё,нужна идеология государства,и заботиться не только о нацинальных меньшинствах,но и о русских,иначе русские станут национальным меньшинством,материнский капитал,господдержку и пенсии получают и цыгане хотя ни кто и ни где не работал и не работает и в армии не служил и не служит,за редким исключением.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии