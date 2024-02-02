Приступ тревожности и Паническая атака: ЗНАТЬ разницу

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Независимо от того, что у вас - приступ тревожности или паническая атака, важно обратиться к врачу или специалисту в области психиатрии, чтобы помочь вам добраться до глубинной причины вашего тревожного расстройства.

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