Приступ тревожности и Паническая атака: ЗНАТЬ разницу

Независимо от того, что у вас - приступ тревожности или паническая атака, важно обратиться к врачу или специалисту в области психиатрии, чтобы помочь вам добраться до глубинной причины вашего тревожного расстройства.
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