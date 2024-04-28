В Венесуэле оценили шансы Мадуро на переизбрание на пост президента

Венесуэльский дипломат и общественный деятель, генеральный секретарь Сети выпускников университетов России и СССР Сесар Рамос высказал свое мнение по поводу предстоящих выборов в Венесуэле, которые состоятся 28 июля.
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