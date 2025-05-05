Более 150 нижегородских школьников, студентов и педагогов приняло участие в первом сезоне проекта «Медиаритм»

Более 150 школьников, студентов и педагогов из Нижнего Новгорода, Кстова и города Бор приняло участие в первом сезоне проекта «Медиаритм», организаторами которого выступили амбассадор Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Александр Савкин и финалист проекта Татьяна Вавилкина.