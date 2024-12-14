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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Милана» Калабрия после слов Фонсеки: «Критика – часть работы, а ложь – нет. Нельзя доверять фейк-ньюс. Намек про самоотдачу на поле не соответствует истине»

Главный тренер миланского клуб после победы над «Црвеной Звездой» (2:1) остался недоволен командой: «Доволен результатом, но не всем остальным – команда обязана выкладываться.

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