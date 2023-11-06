Миллионы японцев укрылись в бункерах и экстренных постройках

Сегодня утром в Токио прошли учения по отработке действий при ядерной атаке. Миллионы людей эвакуировались из своих домов и укрылись в специально отведенных убежищах, как они поступили бы в случае, если бы японская столица подверглась удару баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.