Еврокомиссия: Украина не получит 3,7 млрд евро, пока не примет закон о посылках

Украина рискует столкнуться с задержкой транша в размере около 3,7 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи ЕС, если не примет законопроект об отмене НДС-льготы для импортируемых посылок низкой стоимости.
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