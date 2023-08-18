Гладиатор из Освенцима: история участника боксерских боев в концлагере

Цифровой концлагерь — это ужасно, но бывали в этом мире вещи и пострашнее. Смог бы ты выжить, например, если бы вдруг сделался гладиатором в Освенциме? А он смог! Его звали Саламо Арух, он родился в солнечной Греции, провел детство на пляже, юность — в счастливом угаре предвоенной Европы, занимался профессиональным боксом в Салониках и уже готовился к бою за звание чемпиона Европы… А потом совершенно неожиданно оказался вовлечен в смертельно опасную борьбу за другое звание — «двухсоткратный чемпион Освенцима по боксу».