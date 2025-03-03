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Царьград

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"Как они это делают?" Финнов возмутил цветущий вид Выборга, который как-то живёт без них

"Как они это делают?" Финнов возмутил цветущий вид Выборга, который как-то живёт без них

Болезненным ударом для жителей Суоми стал репортаж финского корреспондента из Выборга. Они ожидали, что закрытие границ плохо кажется на городе, а оказалось, что там гуляют туристы и полным ходом идёт обновление.

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