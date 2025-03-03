"Как они это делают?" Финнов возмутил цветущий вид Выборга, который как-то живёт без них

Болезненным ударом для жителей Суоми стал репортаж финского корреспондента из Выборга. Они ожидали, что закрытие границ плохо кажется на городе, а оказалось, что там гуляют туристы и полным ходом идёт обновление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии