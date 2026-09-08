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Maurel & Prom покупает нефтегазовые активы Gran Tierra в Колумбии и Эквадоре за $1,33 млрд

Maurel & Prom покупает нефтегазовые активы Gran Tierra в Колумбии и Эквадоре за $1,33 млрд

Французская нефтегазовая корпорация Maurel & Prom (M&P) официально заключила соглашение об обязательной покупке (SPA) с канадской Gran Tierra Energy о приобретении 100% ее операционных upstream-активов в Колумбии и Эквадоре.

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