Житель Ржева стал призером Всероссийского фестиваля

Активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области вошли в число призёров национального этапа I Всероссийского фестиваля творчества учащейся молодёжи «Российская школьная весна», который проходил в Ставрополе.
Активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области вошли в число призёров национального этапа I Всероссийского фестиваля творчества учащейся молодёжи «Российская школьная весна», который проходил в Ставрополе.
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