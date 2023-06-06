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Житель Ржева стал призером Всероссийского фестиваля

Житель Ржева стал призером Всероссийского фестиваля

Активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области вошли в число призёров национального этапа I Всероссийского фестиваля творчества учащейся молодёжи «Российская школьная весна», который проходил в Ставрополе.

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