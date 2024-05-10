Театр абсурда
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Театр абсурда

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Переговоры будут, но Киев просто подпишет то, что потребует Москва...

Переговоры будут, но Киев просто подпишет то, что потребует Москва...

По мере продвижения российской армии в ДНР накачанных «перемогами» телемарафона украинцев начинают готовить к неизбежному — маятник украинской пропаганды качнулся в другую сторону, а ведущая 1+1 нет-нет да и напомнит, что воевать придётся всем, а «СБУ постучится в двери к каждому», то «благотоворитель» заговорит о потере всей Донецкой области.

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