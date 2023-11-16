Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    Новость смешная до нельзя! Легче глушилки поставить в школах чем придумывать хрень с хранением аппаратов где попало.....В школах огранича...
  • Игорь Василевский
    Так они от... несварения представятся... или ветром надует неожиданно... Была бы политическая воля. Да и зачем афишир...Не пора ли начать...
  • Серж Южанин
    МОК не нужен

Ошибочно и безответственно

Ошибочно и безответственно

После 4 часов переговоров Байдена и Си Цзиньпина, где обсуждались вопросы стабилизации отношений, Байден сразу же после встречи заявил СМИ, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит коммунистической партией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх