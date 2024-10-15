Волгоградская область была успешно представлена на международном форуме "Сделано в России" и агропромышленном форуме "Золотая осень - 2024"

В ходе международного форума "Сделано в России" в столице чествовали лучших экспортеров страны. Волгоградскую область представляют два лауреата - производитель жидкой ультратонкой теплоизоляции и главный врач областного онкологического диспансера Надежда Коваленко, которая вошла в тройку лидеров в номинации "Лучшая женщина-экспортер".
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