Волгоградская область была успешно представлена на международном форуме "Сделано в России" и агропромышленном форуме "Золотая осень - 2024"

В ходе международного форума "Сделано в России" в столице чествовали лучших экспортеров страны. Волгоградскую область представляют два лауреата - производитель жидкой ультратонкой теплоизоляции и главный врач областного онкологического диспансера Надежда Коваленко, которая вошла в тройку лидеров в номинации "Лучшая женщина-экспортер".