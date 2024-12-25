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Закон, порядок, государство

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  • Traveller
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Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте охрану общественного порядка во время прибытия Поезда Деда Мороза

Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте охрану общественного порядка во время прибытия Поезда Деда Мороза

25 декабря на железнодорожный вокзал Уфы прибыл сказочный Поезд Деда Мороза -празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны.

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