smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    А никто не заморачивался, как ветряки влияют на климмат? Спойлер - очень плохо, создавая дополнительные перепады темп...Мощность проектир...
  • Ole Ole
    В те страны, которые поставляют аналог для истребления славянПутин: Россия име...
  • Игорь Морозов
    Один крендель московский уже предлагал пересадить чиновников на Волги. Где он сейчас? царство ему небесное. Ну а Волг...Самарский губерна...

Сыгран седьмой тур на чемпионате Сербии по шахматам

Сыгран седьмой тур на чемпионате Сербии по шахматам

Единоличным лидером на чемпионате Сербии по шахматам в Сенте (Сербия) остается Александар Инджич после седьмого тура 12 июня, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх